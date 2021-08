கண்களில் மச்சம் அதிர்ஷ்டமா? உயர்பதவி தேடித்தரும் மச்சம் எங்கிருக்கும் - மச்சசாஸ்திரம் சொல்வதென்ன?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: அதிர்ஷ்டக்கார ஆணைப்பார்த்து அவனுக்கென்ன மச்சக்காரன் என்பார்கள். சாமுத்திரிகா லட்சணப்படி மனிதர்களின் உடலில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதை வைத்து அவர்களின் அதிர்ஷ்டம், குண நலன்கள் எப்படி இருக்கிறது என்பதை மச்ச சாஸ்திரம் தெரிவிக்கிறது. மச்சம் ஆண், பெண்ணின் அதிர்ஷ்டம் என்கிறது ஜோதிட சாஸ்திரம். எங்கு மச்சம் இருந்தால் என்னமாதிரியான அதிர்ஷ்டம் என்றும் கூறியுள்ளனர்.

ஒருவரின் உடம்பில் மச்சம் தோன்றுவதற்கு கிரகங்கள்தான் காரணமாக இருக்கின்றன. ராகு கேது கிரகங்களும், ரத்தத்திற்கு காரகரான செவ்வாயும் மச்சத்திற்கு காரணமாகின்றன. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் நீசமாக ராகு கேது தொடர்பு பெற்று சனி பார்வை பெற்றால் மச்சம் அதிகம் இருக்கும் என ஜோதிட அலங்காரம் சொல்கிறது. இதுபோன்ற அமைப்பு உள்ளவர்கள் உயர்ந்த பதவியில் இருப்பார்களாம்.

சிலருக்கு பிறக்கும்போதே மச்சம் இருக்கும். பிறக்கும்போது தோன்றும் மச்சங்கள் சிறுபுள்ளி, கடுகளவு, மிளகளவு மற்றும் அதைவிட பெரிதாகக்கூட இருக்கும். இவை மறையாது என்பதால் அங்க அடையாளமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த மச்சங்கள் சிலருக்கு ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே நற்பலன்களை கொடுக்கும்.

ஆண்கள், பெண்களில் எந்த இடத்தில் மச்சம் இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

By the order of the lucky one, he was called Machakkaran. According to the Samudrika Laksana, Machcha Shastra tells us how their fortunes and virtues are based on their place in the human body. Astrology is the luck of the male and female. They have also said that if there is a mole, what kind of luck. There is utmost significance of placement of moles in our body, as per ancient Samudrik Shastra.