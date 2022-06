மதுரையில் வைகாசி வசந்த உற்சவம் கோலாகலம் - புதுமண்டபத்தில் எழுந்தருளிய மீனாட்சி சுந்தரரேஸ்வரர்

Astrology

மதுரை: உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கோடை கால வசந்த உற்சவம் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரருடன் புது மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். வசந்த உற்சவத்தை முன்னிட்டு புது மண்டபம் முழுவதும் தோரணங்கள் கட்டியும், வண்ண விளக்குகள் ஒளிர விட்டு அழகுற காட்சி அளிக்கிறது.

பழம்பெருமையும் தொன்மை சிறப்பும் வாய்ந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் என்றால் முதலில் நினைவுக்கு வருவது புதுமண்டபம். கோடை காலத்தில் இந்த மண்டபத்தில்தான் வசந்த விழா நடந்தது. இதற்கு வசந்த மண்டபம் என்ற பெயரும் உண்டு. இது மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சுவாமி சன்னதிக்கு எதிரே அமைந்துள்ளது.

கோடைக்காலத்தில் வசந்த விழாவை கொண்டாடுவதற்காக, மன்னர் திருமலை நாயக்கர் 1635ஆம் ஆண்டு இந்த மண்டபத்தை கட்டியுள்ளார். இந்த மண்டபம் முற்றிலும் கருங்கற்களால் ஆனது. 333 அடி நீளம், 105 அடி அகலம், 25 அடி உயரம் கொண்டது.

Vaikasi Vasantha Utsavam festival began at Meenakshi Sundareswarar temple on Friday. The 10-day festival would be usually held in the Tamil month of Vaikasi at the Puthu Mandapam of the temple.