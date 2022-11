ஆங்கில புத்தாண்டு ராசி பலன் 2023: மேஷ ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள்..பணமழை பொழியப்போகிறது

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவ கிரகங்களும் 2023ஆம் ஆண்டு இடப்பெயர்ச்சியாகப்போகிறது. முக்கியமான 3 கிரகங்கள் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரப்போகிறது. கடந்த ஆண்டு உடல் ரீதியாகவும் பொருளாதாரரீதியாகவும் எத்தனையோ பிரச்சினைகளை சந்தித்து இருப்பீர்கள். இந்த ஆண்டு புதிய விடியல் பிறக்கப்போகிறது. மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு பிறக்கப்போகும் புத்தாண்டு என்னென்ன பலன்களைத் தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

பொதுவாகவே மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக சனிபகவான் பத்தாம் வீட்டில் பயணம் செய்தார். குருவின் பயணமும், ராகு கேதுவின் பயணமும் பெரிய அளவில் எந்த நன்மைகளையும் கொடுக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு சனியும், குருவும் 100க்கு 100 நன்மையை செய்யப்போகின்றன.

உடல் ஆரோக்கியம், பொருளாதார நிலை எல்லாமே 2023ஆம் ஆண்டில் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அற்புதமாக இருக்கப்போகிறது. எத்தனையோ அற்புதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிகழப்போகிறது. என்னென்ன நன்மைகள் நிகழப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

