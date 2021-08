ஆடித்திருவிழா: ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாணம் - மறுவீடு நிகழ்ச்சி ரத்து

News

ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள ராமநாதசுவாமி கோவில் ஆடி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான ராமநாதசுவாமி-பர்வதவர்த்தினி அம்பாள் திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி பக்தர்கள் பங்கேற்பின்றி நடைபெறுகிறது. கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையால் 17ஆம் தேதி சுவாமி அம்பாள் மறு வீட்டிற்கு செல்லும் நிகழ்ச்சி ரத்து செய்யப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ராமநாதசுவாமி ஆலயத்திற்கு சாமி தரிசனம் செய்ய நாடு முழுவதிலும் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா மற்றும் மாசி மகா சிவராத்திரி திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டின் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா 1ஆம் முதல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. கொரோனா பரவல் காரணமாக திருத்தேரோட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது. கோவில் வளாகத்திற்குள் தங்கத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது.

இன்றைய தினம் ராமநாதஸ்வாமிக்கும், பர்வதவர்த்தினி அம்மனுக்கும் திருக்கல்யாண வைபவம் இன்று நடைபெறுகிறது. இந்த திருக்கல்யாணத்தைக் காண பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. மறுவீடு செல்லும் வைபவமும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

The Aadi Tirukkalyana festival is held at the Rameswaram Ramanathaswamy Temple without the participation of the devotees. The temple administration has also announced that Swami Ambal's return home will be canceled this year.