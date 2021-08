ஆடிக்கிருத்திகை : தமிழ்கடவுன் முருகப் பெருமான் அருள்பாலிக்கும் அறுபடை வீடுகளின் சிறப்புகள்

News

சென்னை: ஆடிக்கிருத்திகை நாளான இன்றைய தினம் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமான் ஆலயங்கள் விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளன. கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் கோவிலுக்கு பக்தர்கள் நேரில் வந்து சாமி தரிசனம் செய்வதற்கு அரசு தடை விதித்துள்ளது. ஆன்லைனில் முருகன் கோவில்களில் நடைபெறும் அபிஷேகங்களை கண்டு தரிசனம் செய்யலாம்.

சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண்ணில் இருந்து உருவான அக்னி பொறிகளில் அவதரித்தவர் ஆறுமுகக் கடவுள். சண்முகப்பொய்கையில் வந்த சண்முகரை கார்த்திகைப் பெண்கள் வளர்த்த காரணத்தால் கார்த்திக்கேயன் என்று போற்றப்படுகிறார் முருகப்பெருமான்.

குன்றிருக்கும் இடமெல்லால் குமரன் இருக்கும் இடமாக இருந்தாலும் தமிழ்கடவுள் முருகப்பெருமானுக்கு

திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்ச்சோலை ஆகிய அறுபடை வீடுகள் பக்தர்களால் போற்றி வணங்கப்படுகிறது. ஆடிக்கிருத்திகை தினமாக இன்றைய தினம் முருகனின் அறுபடை வீடுகளின் சிறப்புகள் அறிந்து கொள்வோம்.

Special worships will be held at all the Murugan temples on the day of Adik Krithika. Devotees on this day will perform Murugan darshan from fasting. One can visit the sacrificial houses of Lord Murugan.