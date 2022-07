கடக ராசியில் பயணிக்கும் சூரியன்.. ஆடி மாதத்தில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு டாப் ஆக இருக்கும்?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆடி மாதம் இன்னும் சில நாட்களில் பிறக்க உள்ளது. ஆடி மாதத்தில் சூரியன் கடக ராசியில் பயணம் செய்யும் மாதம். தட்சிணாயன புண்ணிய காலம் ஆரம்பமாகிறது. சூரியன் வடக்கில் இருந்து தெற்கு நோக்கி பயணத்தை தொடங்குகிறார். இந்த மாதத்தில் நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரம் இடப்பெயர்ச்சி, பார்வைகளைப் பொறுத்து மேஷம் முதல் கன்னி ராசி வரை பிறந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன யோகங்கள் தேடி வரும் என்று பார்க்கலாம்.

ஆடி மாதத்தில் அம்மன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும். ஆடி மாதத்தில் கூழ் ஊற்றி அம்மனை வணங்குவார்கள். விஷ்ணு சயன ஏகாதசி, ஆடிப்பூரம், ஸ்வர்ண கவுரி விரதம், குரு பூர்ணிமா,ஆடி கிருத்திகை, ஆடி 18ஆம் பெருக்கு, நாக பஞ்சமி, கருட பஞ்சமி, கருடாழ்வார் ஜெயந்தி, பானு சப்தமி போன்ற பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுகின்றன.

ஆனி திருமஞ்சனம்..ஆடி அமாவாசை.. ஜூலை மாதத்தில் என்னென்ன விஷேசங்கள் தெரியுமா?

இந்த மாதத்தில் கிரகங்கள் சஞ்சாரத்தைப் பார்த்தால் மேஷ ராசியில் செவ்வாய், ராகு, மிதுன ராசியில் சுக்கிரன், கடக ராசியில் சூரியன், புதன், துலாம் ராசியில் கேது, மகர ராசியில் சனி, மீன ராசியில் குரு என நவ கிரகங்கள் பயணம் செய்கின்றன. ஆடி 12ஆம் தேதியன்று குருபகவான் வக்ரமடைகிறார். 16ஆம் தேதியன்று புதன் சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். 21ஆம் தேதியன்று சுக்கிரன் சிம்ம ராசிக்கு செல்கிறார். 25ஆம் தேதியன்று செவ்வாய் பகவான் ரிஷப ராசிக்கு செல்கிறார்.

English summary

Aadi is born in the month. Aadi is the month when the Sun travels through Cancer. Dakshinayana Punya period begins. Sun begins its journey from north to south. This month we can see what yogas will come for the people born from Aries to Virgo depending on the transit of nava planets and their visions.