திருப்பதியில் நாளை ஆனிவார ஆஸ்தானம்.. ஏழுமலையானுக்கு பட்டு வஸ்திரம் அனுப்பிய ஸ்ரீரங்கநாதர்

திருப்பதி: ஆடி மாத பிறப்பு ஆனி வார ஆஸ்தானத்தையொட்டி ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் இருந்து பட்டு வஸ்திரங்கள் மற்றும் பூமாலைகள், பழங்கள், மங்கலப் பொருட்கள் திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் இந்த ஆண்டு ஆனிவார ஆஸ்தானம் வரும் நாளைய தினம் கொண்டாடப்படுவதால் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

மொகலாய மன்னர்களின் படையெடுப்பின் போது ஸ்ரீரங்கம் கோவில் உற்சவர் நம்பெருமாள் விக்ரகம் அவர்களிடம் கிடைக்காமல் இருக்க திருப்பதியில் 40 ஆண்டுகள் வைத்து பாதுகாக்கப்பட்டது.

இதை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டு தோறும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் இருந்து திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு ஆடி 1ம் தேதி வஸ்திர மரியாதை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

On the occasion of the birth of the month of Aadi, Aani Vara Asthanam, silk robes and flower garlands, fruits and mangal items were presented to the Tirupati Elumalayan from Srirangam Ranganathar temple.