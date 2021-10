நவராத்திரி: ஆயுதபூஜை, விஜயதசமி கொண்டாடுவது ஏன் தெரியுமா - புராண கதை

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று ஆயுதபூஜை, சரஸ்வதி பூஜை சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. நம்முடைய தொழிலுக்கு உதவும் ஆயுதங்களையும் கருவிகளையும் சுத்தம் செய்து பூஜை செய்கிறோம். தொழில் வளம் சிறக்க ஆயுதபூஜை செய்வது போல புதிய தொழில் தொடங்க விஜயதசமி சிறந்த தினமாகும்.

ஆயுத பூஜையில் அன்று வீட்டில் சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் கத்தி, சமையல் பாத்திரங்களில் ஒரு சில பாத்திரங்கள் மற்றும் வீட்டின் உபயோக பொருட்களுக்கு விபூதி தெளித்து சந்தனம் பொட்டு வைத்து குங்குமம் வைக்க வேண்டும். நம் அலுவலகத்தில் உள்ள பொருட்களுக்கும் வாகனங்களுக்கும் பூஜை செய்ய வேண்டும். காரணம், அந்த பொருட்களை வாங்குவதற்கு பொருளாதர வசதி தந்த முப்பெரும் தேவிகளுக்கு மரியாதையும் நன்றியும் செய்வதாக ஐதீகம்.

லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் படுகொலை.. குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்த ராகுல்.. காங்.கின் அடுத்த மூவ் என்ன?

ஒரு சமயம், மிகப்பெரிய பேரழிவு ஏற்பட்டது. திரும்ப உலகத்தை உருவாக்கும் பெரிய கடமை இறைவனுக்கு உண்டானது. அதனால் இச்சா சக்தி-விருப்பம் நிறைவேறுதல், ஞான சக்தி- ஞானம்,அறிவுபெறுதல், கிரியா சக்தி- ஆக்கம், உருவாக்குதல் என்ற பூலோக மக்களுக்கு தேவையானதை முதலில் உருவாக்கினார் என்கிறது புராணம். இதனால் நவராத்திரி அன்று முப்பெரும் தேவிகளின் ஆசியை பரிபூரணமாக பெறுகிறோம்.

English summary

In Tamil Nadu today Ayudha Puja and Saraswati Puja are celebrated in a special way. We clean and worship the weapons and tools that help our profession. Vijayadasamy is the best day to start a new business just like doing Ayudha Puja to prosper the industry.