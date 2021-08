ஆடிக்கிருத்திகை முருகன் கோவில்கள் முன்பு குவிந்த பக்தர்கள்... நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபாடு

News

oi-Jeyalakshmi C

பழனி: பழனி முருகன் கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை மற்றும் ஆடி18 முன்னிட்டு 2ம் தேதி மற்றும் 3 ம் தேதி இரண்டு நாட்களில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி இல்லை என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு இருந்தபோதிலும் தங்களுடைய நேர்த்திக் கடனை செலுத்துவதற்காக கோவில் முன்பு நின்று வழிபாடு செய்து பக்தர்கள் செல்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் ஆடி மாதத்தில் கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். குறிப்பாக முருகன் மற்றும் அம்மன் கோவில்களில் ஆடி மாதத்தில் திருவிழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம்.

ஆடி கிருத்திகையை ஒட்டி, பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயிலிலும், மக்கள் கூட்டத்தை தடுக்கும் நோக்கில் பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Devotees continue to worship at the Palani Murugan Temple in front of the temple on the 2nd and 3rd of August, two days before Audi Krithika and Aadi 18, despite the district administration's announcement that they are not allowed to perform Sami darshan.