உங்கள் வீட்டில் பணம் கொட்ட வேண்டுமா? மகாலட்சுமியின் அருள் கிடைக்க இதை மறக்காதீங்க

மதுரை: எந்த ஒரு வீட்டிலும் பெண்களின் கண்களில் இருந்து கண்ணீரை வரவழைக்கக் கூடாது. குறிப்பாக செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் பெண்களிடம் சண்டை போடக்கூடாது அதற்கு பதிலாக மணம் வீசும் மல்லிகைப் பூக்களை வாங்கிக் கொடுத்தால் உங்கள் வீடு தேடி வந்து மகாலட்சுமி ஆசி தருவார்.

ஒவ்வொருக்குமே உடல் ஆரோக்கியம்.... நீண்ட ஆயுள்...குறைவில்லாத செல்வம் வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் கை நிறைய செலவு செய்ய வேண்டும்... செலவு செய்தது போக சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்றும் நினைப்பார்கள்.

சிலருக்கு பணமழை பொழியும் கை நிறைய சம்பாதிப்பார்கள். சிலரோ தினசரி கூலி வேலை செய்து சம்பாதித்து இருப்பதைக் கொண்டு சிறப்புடன் வாழ்வார்கள். பணம் சேமிக்க வேண்டும் நம்முடைய வீட்டில் செல்வ வளம் பெருக வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் சில காரியங்களை மறக்காமல் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தால் செல்வத்திற்கு அதிபதியான அன்னை மகாலட்சுமியின் அருள் கிடைக்கும்.

English summary

Tears should not be drawn from the eyes of women in any home. Mahalakshmi will bless you if you buy fragrant jasmine flowers instead of fighting with women especially on Tuesdays and Fridays.