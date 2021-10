குரு பெயர்ச்சி பலன் 2021: கும்ப ராசிக்கு போகும் குருபகவானால் லாபத்தை அடையப்போவது யார் தெரியுமா

News

சென்னை: குரு பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு வாக்கியப்பஞ்சாங்கப்படி ஐப்பசி 27ஆம் தேதியன்று நவம்பர் 13ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி குரு பகவான் கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் தேதி நவம்பர் 20ஆம் தேதியன்று சனிக்கிழமையன்று மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். குருபகவான் கோச்சார ரீதியாக 2,5,7,9,10,11 ஆகிய இடங்களில் பயணம் செய்யும் நன்மையே செய்வார். இந்த குரு பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன மாதிரியான பலன்களைத் தரப்போகிறார் என்று பார்க்கலாம்.

புராண காலத்தில் குருவால் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை எடுத்துரைக்கும் பாடல் இது. 1, 3, 4, 6, 8, 12 ஆகிய இடங்களில் குரு சஞ்சரிக்கும் போது என்ன நடந்தது என்று இந்த பாடல் மூலம் சொல்லப்பட்டுள்ளது. 'ஜென்ம ராமர் வனத்திலே சீதையைச் சிறை வைத்ததும்,தீதிலா தொரு மூன்றிலே துரியோதனன் படை மாண்டதும்,

இன்மை எட்டினில் வாலி பட்டமிழந்து போம் படியானதும், ஈசனார் ஒரு பத்திலே தலையோட்டிலே யிரந்துண்டதும்

தருமபுத்திரர் நாலிலே வனவாசம் அப்படிப் போனதும்,சத்திய மாமுனி ஆறிலே இரு காலிலே தளை பூண்டதும்,

வன்மை யற்றிட ராவணம் முடி பனிரெண்டினில் வீழ்ந்ததும்.மன்னு மா குரு சாரி மாமனை வாழ்விலா துறமென்பவே!'

குரு பகவான் சுப கிரகம் நிறைய நன்மைகளைக் கொடுப்பார். குருவின் பார்வை சுபிட்சங்களைத் தரும். இந்த குரு பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எந்த இடத்தில் குரு பயணம் செய்யப்போகிறார் என்ன மாதிரியான பலனைத் தரப்போகிறார் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Guru Peyarchi palan 2021 Tamil Prediction for Mesham to Meenam 12 Zodiac signs: Guru Bhagavan will move from Capricorn to Aquarius on Saturday, November 13,2021, Aippasi 27th, according to the Vakiyappanchanga of Capricorn. According to the Tirukanitha Panchangam, Guru Bhagavan will move from Capricorn to Aquarius on Saturday, November 20, Karthigai 4.