குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022: மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரும் குருவினால் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குருபகவான் தனது சொந்த ராசியான மீன ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். ஏப்ரல் மாதம் 13ம் தேதி குருபகவான் கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு இடபெயர்ச்சி அடைவதை முன்னிட்டு பல கோவில்களில் லட்சார்ச்சனை விழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது. குருபகவானின் இந்த பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை நடைபெறும் யாரெல்லாம் பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

நவகிரகங்களின் குரு பகவான் பொன்னவன் என்று போற்றப்படுகிறார். குருவின் பார்வை பொன்னான பலன்களைத் தரும் என்பதால்தான் குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்ற பழமொழி ஏற்பட்டது. திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி குரு பகவான் நிகழும் மங்களகரமான பிலவ ஆண்டு பங்குனி மாதம் 30ஆம் தேதி கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார்.

தனக்காரகனும், வேத-ஞானக் கல்விக் கிரகமான குருபகவான் கடந்த இரண்டு ஆண்டு காலமாக நிலையாக ஒரு ராசியிலும் இல்லாமல் வக்ரத்திலும், அதிசாரத்திலும் மாறி மாறி சென்றதால் தான் உலக பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்க நிலை காணப்பட்டது. நோய் நொடிகள் ஏற்பட்டன. கல்விக் கூடங்களிலும் பாடத்திட்டங்கள் மாற்றப்பட்டது. தனியார் துறை கல்வி நிறுவனங்களின் கட்டண விகிதத்தை நெறிப்படுத்துவதில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. தங்கத்தின் விலையும் தாறுமாறாக ஏறியது. பங்குச்சந்தையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்பட்டன.

இரட்டை இலை சின்னம் பெறுவதற்காக லஞ்சம்...டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் விறுவிறுப்படையும் வழக்கு

English summary

Guru peyarchi palan 2022 Tamil : ( குரு பெயர்ச்சி பலன் 2022 தமிழ்): Gurubhagavan (Jupiter Transit) is going to rule in his own zodiac sign Pisces. The Latcharchana festival is scheduled to take place on April 13 in many temples ahead of the transition from Gurubhagavan Kumbam to Meenam It remains to be seen which zodiac sign will benefit from this shift by Gurubagavan and who will make amends.