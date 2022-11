மேஷ ராசியில் நிகழும் முழு சந்திர கிரகணம்..யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு.. தோஷ பரிகாரம் என்ன?

News

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: இந்த ஆண்டின் கடைசி சந்திரகிரகணம் வரும் 8ஆம் தேதி நிகழப்போகிறது. சுபகிருது வருடம் ஐப்பசி மாதம் 22ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை பகல் 2.38 மணி முதல் மாலை 06.19 மணி வரை சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது. மேஷ ராசியில் ராகு கிரஹஸ்த சந்திரகிரகணமாக நிகழ்கிறது. முழு சந்திர கிரகணமாக இருந்தாலும் மாலையில் மட்டுமே பகுதி நேர சந்திர கிரகணமாக பார்க்கலாம்.

சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமி வரும்போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. சந்திரனும் சூரியனும் பூமியின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் இருக்கும்போது முழு சந்திர கிரகணம் நிகழும். அப்போது, ​​பூமியின் நிழலின் ஒரு பகுதி மட்டுமே சந்திரனை மறைக்கும் போது ஒரு பகுதி சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது.

சந்திர கிரகணம் பவுர்ணமி நாளிலும் சூரிய கிரகணம் அமாவாசை நாளிலும் நிகழும். பொதுவாக ஆண்டுக்கு இரண்டு சந்திர கிரகணமும் இரண்டு சூரிய கிரகணமும் நிகழும். பொதுவாக இரவு நேரத்தில் நிகழும் சந்திர கிரகணமும் பகல் நேரத்தில் நிகழும் சூரிய கிரகணமும்தான் இந்தியாவில் தெரியும். கடந்த வாரம் நிகழ்ந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிந்தது. வரும் 8 ஆம் தேதி நிகழ உள்ள சந்திர கிரகணம் முழு சந்திர கிரகணமாக இருந்தாலும் மாலையில் சந்திரன் உதயமாகும் நேரத்தில் பகுதி நேர சந்திர கிரகணமாக மட்டுமே தெரியும்.

English summary

Chandra Grahanan on 8th November. Purna Chandra Grahan will be visible from eastern cities of India like Patna, Ranchi, Kolkata, Guwahati and others. A partial lunar eclipse will be visible from Delhi, Chennai, Mumbai and Kolkatta.