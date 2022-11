சந்திர கிரகணம்..மேஷ ராசியில் ராகு உடன் இணையும் சந்திரன்.. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் ஜாக்பாட்!

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேஷ ராசியில் உள்ள ராகு உடன் சந்திரன் இணையும் போது கிரகணம் நிகழ்கிறது. நவம்பர் 8ஆம் தேதி ராகு கிரகஸ்த சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. ராகு அள்ளித்தருவார். அதுவும் கிரகண காலத்தில் ராகு சந்திரன் பார்வை படும் போது சில ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம் தேடி வரும். அதுவும் ராஜயோகமாகவும் கோடீஸ்வர யோகமாகவும் அமையும். சந்திர கிரகணத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களில் யாருக்கு என்னமாதிரியான யோகம் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி சந்திரகிரகணம் மற்றும் சூரிய கிரகணம் ஆகியன மிகவும் முக்கியமான வானியல் நிகழ்வுகளாகும்.இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது மற்றும் கடைசி சந்திர கிரகணம் வரும் 8ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை செவ்வாய் பகவான் ஆளக்கூடிய மேஷ ராசியில் பரணி நட்சத்திரத்தில் நிகழ்கிறது. இந்த கிரகணம் முழு சந்திர கிரகணம் என்றாலும் இந்தியாவில் மாலை நேரத்தில் சந்திரன் உதயமாகும் நேரத்தில் பகுதி நேர சந்திர கிரகணமாக பார்க்க முடியும்.

கிரகணம் நிகழும் நட்சத்திரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு பரிகாரங்கள் சொல்லப்படுவதுண்டு. ராகு பொதுவாகவே அள்ளிக்கொடுப்பார். நிகழ இருக்கும் சந்திர கிரகணத்தால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு பரிகாரம் செய்யத் தேவையில்லை என்றாலும் இன்றைய தினம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

Rahu Grahastha Lunar Eclipse is going to happen on 8th November. Rahu will deliver. That too during the eclipse period when Rahu Moon is aspected, some people of the zodiac seek yoga. It will also be Raja Yoga and Kotiswara Yoga. Let's see which of the 12 zodiac signs from Aries to Pisces will be affected by today's lunar eclipse.