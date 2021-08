கோலவிழியம்மா... முண்டக்கண்ணியம்மா...கற்பகாம்பாள் - சென்னையை காக்கும் காவல் தெய்வங்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முண்டகக்கண்ணியம்மனோ, கோலவிழியம்மனோ, கற்பகாம்பாளோ, வடிவுடை அம்மனோ எந்த அம்மனாக இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு சென்று கையெடுத்து கும்பிட்டவர்களை கைவிடமாட்டார்கள். நோய்கள், கஷ்டங்கள், துயரங்களை தீர்த்து வைக்கும் வணங்கினால் கை மேல் பலன் கிடைக்கும் கஷ்டங்கள் நீங்கும். சென்னையின் காவல் தெய்வங்களாக திகழும் சிறப்பு வாய்ந்த கோவில்களை பார்க்கலாம்.

மயிலையே கயிலை என்று போற்றப்படும் பெருமை கொண்ட மயிலாப்பூரில் சிவ ஆலயங்கள் அதிகம் உள்ளன. மயிலாப்பூரில் உள்ள கற்பகாம்பாள் சமேத கபாலீஸ்வரர் ஆலயம், சுக்கிரன் வழிபட்ட வெள்ளீஸ்வரர் ஆலயம், விருபாக்ஷீஸ்வரர் ஆலயம், காரணீஸ்வரர் ஆலயம், வாலீஸ்வரர் ஆலயம், மல்லீஸ்வரர் ஆலயம், தீர்த்தபாலீஸ்வரர், காமாட்சி ஏகாம்பரேஸ்வரர் ஆலயம், திருவள்ளூர் ஆலயங்கள் உள்ளன.

சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள முண்டகக்கண்ணி அம்மன், கோலவிழி அம்மன் ஆலயங்கள் ராகு கேது பரிகார தலமாக விளங்குகிறது. இந்த அம்மனை வணங்கினால் திருமணம் கை கூடி வரும். தீர்க்க சுமங்கலி பாக்கியம் கிடைக்கும். கணவரின் ஆயுள் கூடும், மணமாகி குழந்தையில்லாத தம்பதியருக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும். கன்னி பெண்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். இந்த தலங்கள்

முண்டகக்கண்ணியம்மன் கோவிலில் கொடுக்கப்படும் மஞ்சளும் வேப்பிலையும் தீர்த்தமும். அம்மை நோய் தீர்க்கும் அருமருந்தாகும். கண் நோய் தீர்க்கும் காவல் தெய்வமாக திகழ்கிறாள் முண்டகக் கண்ணியம்மன். புற்றில் பால் ஊற்றி அம்மனை வழிபட்டால் ராகு கேது தோஷம் நீங்கும்.

English summary

The founding day of Madras is considered to be August 22, 1639.Madras Day focuses on the city, its history, its past and its present and the core team motivates communities, groups. Mundakakanniyamman, Kolavizhiyamman, Karpakambalo, Vadivudai Amman will not abandon those who bow down with their hands full of hope.