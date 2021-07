செல்வங்களை வாரி வழங்கும் திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாருக்கு மகா புஷ்ப யாகம்

News

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சானூர்: திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் கோவிலில் 9 நாட்கள் நடைபெறும் மகா புஷ்ப யாகம் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியுள்ளது. கனகாம்பரம், கோடி மல்லி பூக்களால் மகா புஷ்ப யாகம் நடக்கிறது. பக்தர்கள் பங்கேற்பு இன்றி நடைபெறும் இந்த விழா திருமலை திருப்பதி பக்தி சேனலில் ஒளிபரப்பாகிறது.

திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வரும் பக்தர்கள் அதற்கு முன்பு திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரை வணங்கிய பின்பு தான் ஏழுமலையானை தரிசிக்க வேண்டும் என்பது நமது முன்னோர்களின் நம்பிக்கையாக பக்தர்கள் இன்றளவும் கடைப்பிடித்து வருகின்றனர்.

திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் தரிசனம் கிடைக்க கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். பத்மாவதி தாயாரை தரிசிப்பவர்களுக்கு சகல செல்வங்களும் அளிக்குமாறு ஏழுமலையான் ஆணையிட்டுள்ளார். அவ்வாறு செல்வம் பெற்ற பக்தர்கள் அதில் ஒரு பகுதியை ஏழுமலையான் உண்டியலில் காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர்.

The 9-day Maha Pushpa Yagya at the Padmavati Mother Temple in Thiruchanur has started on Friday. Maha Pushpa Yagam is performed with Kanakambaram and Kodi coriander flowers. The festival is telecast on the Thirumalai Tirupati Bhakti Channel without the participation of devotees.