சுப காரியத் தடைகளை ஏற்படுத்தும் மாந்தி தோஷம் - என்ன பரிகாரம் செய்தால் தோஷம் நீங்கும்

சென்னை: குடும்பத்தில் அமைதியின்மை, நிம்மதியற்ற நிலை ஏற்படுவது, வருமானம் போதுமான அளவிற்கு இல்லாவிட்டாலும் விரைய செலவு ஏற்படுவது கணவன் மனைவி இடையே பிரிவினை ஏற்பட்டு தவிப்பவர்கள் பிறந்த ஜாதகத்தில் மாந்தி தோஷம் இருக்கிறதா என்று பார்த்து அதற்கேற்ப பரிகாரம் செய்ய வேண்டும். மாந்தி என்பவர் யார்? நவகிரகங்களை விட மாந்தியினால் பாதிப்பு அதிகமா? ஜாதகத்தில் மாந்தி எந்த இடத்தில் இருந்தால் என்ன பிரச்சினை வரும் என்று பார்க்கலாம்.

மாந்தி கிரகம் சனிபகவானின் மைந்தன் என்றும், சனியின் உப கிரகம் எனவும் ஜோதிடர்கள் அதன் அமைப்பை வைத்து பலன்கள் கூறுகின்றனர். சனியின் வெட்டுப்பட்ட காலில் இருந்து உருவானவர் மாந்தி. தமிழக தென் மாவட்டங்கள் மற்றும் கேரளா மக்கள் ஜாதகம் எழுதும் போது, மாந்திக்கு முக்கியத்துவம் தருவர். மாந்தி தோஷம் உள்ளோர் அதற்குரிய பரிகாரம் செய்து வழிபடலாம்.

ஒருவரின் ஜாதகத்தில் லக்கினத்துக்கு 2,5,8,11 ஆகிய இடத்தில் மாந்தி இருந்தால் அவர் செய்த புண்ணியங்கள், பாவத்திற்கான பலன்கள் அடுத்த பிறவில் அனுபவிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதே போல் 1,4,7,10 ஆகிய இடத்தில் அமைந்திருப்பின், அவர் செய்யும் புண்ணியம், பாவத்திற்கான தண்டனைகள் அப்போதே அதாவது அவருக்கு ஏழரை சனி, அஷ்டமசனி வரக் கூடிய காலத்தில் அனுபவிக்க நேரிடும்.

Mandhi Dosham Parikaram: Those who suffer from separation between husband and wife due to unrest in the family, unhappiness and lack of income should be looked at to see if there is any defect in the birth horoscope and make amends accordingly. Who is Mandhi? Is Mandhi more vulnerable than Navagrahas? Let’s see what problem comes up if Mandhi is in any place in the horoscope.