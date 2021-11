உடல் பருமன் எதிர்ப்பு தினம் : குண்டு உடலுக்கு காரணமான குரு, சுக்கிரன் - பரிகாரம் என்ன?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அவனுக்கென்ன ராஜா நல்ல யோகக்காரன் என்று பணக்காரர்களைப் பார்த்து சொல்வார்கள்.

இன்றைக்கு யோகக்காரர்கள் எந்த அளவிற்கு செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறார்களோ அதே அளவிற்கு நோய்களாலும் பாதிக்கப்படுகிறார். சில பணக்கார்களுக்கு தொப்பை இருக்கும்போது அதை பணத்தொப்பை எனக் குறிப்பிடும் வழக்கம் இன்றளவும் இருக்கிறது. பணத்திற்கும் செல்வ செழிப்பிற்கும் காரகரான தனகாரக குருதான் கொழுப்பு சத்துக்கும் காரகர் என்பதை சொல்கிறது மருத்துவ ஜோதிடம். உடல் பருமன் எதிர்ப்பு தினம் அனுசரிக்கப்படும் இந்த நேரத்தில் ஜோதிட ரீதியாக உடல் பருமனுக்கான காரணத்தையும் அதனால் ஏற்படும் நோய்களையும் பார்க்கலாம்.

உலகம் முழுவதும் நவம்பர் 26ஆம் தேதியன்று பல நாடுகளில் சர்வதேச உடல் பருமன் எதிர்ப்பு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. உடல் பருமனால் ஏற்படும் தீமையை விளக்கவே இந்த தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. உடல் பருமன் ஒரு பெரிய சுகாதாரப் பிரச்னையாகக் கருதப்படுகிறது. உடல் பருமனால் ஆண்டிற்கு 3 மில்லியன் மக்கள் உலகளவில் மரணமடைகின்றன. ஒபிசிட்டி எனப்படும் உடற்பருமன், முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு இன்று அதிகரித்துள்ளதாக மருத்துவத் தகவல்கள் எச்சரித்து வருகின்றன.

ஒபிசிட்டி இன்று இந்தளவுக்கு அதிகரித்து வருவதற்குக் காரணம், மாறிவரும் வாழ்க்கை முறைதான் காரணம் என உடல் நல மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். எல்லோருமே இன்றைக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உணவு வகைகளிடம் அடிமையாகிவிட்டனர். ஜங்க் ஃபுட் வகைகள், உடலின் கொழுப்பை அதிகரிக்கச் செய்து பலவிதமான நோய்களை இலவசமாகக் கொடுக்கின்றன. ஜாதக ரீதியாகவும் உடல் பருமனம் ஏற்படுகிறது. ஒருவரின் உடல் பருமனுக்கு குருவும், சுக்கிரனும் காரணமாகின்றனர். உடல் பருமனுக்கு ஜோதிட ரீதியாக ஏற்படும் காரணங்களையும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

English summary

Today the rich are afflicted with diseases to the same extent as they are affluent. It is still customary for some rich people to refer to it as a money belly when they have a belly. Medical astrology says that the fat guru who is rich in money and wealth is also rich in fat. At this time when Anti-Obesity Day is observed astrologically one can see the cause of obesity and the diseases caused by it.