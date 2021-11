நரகாசூர வதம் : கோவத்வ துவாதசி முதல் யம துவிதியை வரை 5 நாட்கள் கொண்டாடும் தீபாவளி

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட பல காரணங்கள் கூறப்படுகிறது. நரகாசுரனை வதம் செய்த தினமே தீபாவளியாக கொண்டாடுவதாக கூறுகின்றனர். அதே நேரத்தில் ராவண வதம் முடிந்து வனவாசம் முடிந்து ராமர் சீதை லட்சுமணன் நாடு திரும்பிய நாளே தீபாவளியாக கொண்டாடப்படுகிறது என்று வட இந்தியாவில் கூறுகின்றனர்.

நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் 6ஆம் தேதி வரை தீபாவளிப்பண்டிகை கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்கிறது சாஸ்திரம்.

தீபாவளி ஒவ்வொரு ஊர்களில் ஒவ்வொரு வகையில் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது. வடமாநிலங்களில் தீபாவளித் திருநாள் ஐந்து நாள் பண்டிகையாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. கோவத்ச துவாதசி, தனத் திரயோதசி, லட்சுமி பூஜை, கோவர்த்தன பூஜை, காளி பூஜை, யம துவிதியை, மார்வாரிப் புத்தாண்டு, பஹு பீஜ் என தீபாவளியை ஒட்டிய ஒருவார காலமும் பண்டிகையாக பல மாநிலங்களில் பலவிதங்களில் கொண்டாடுகின்றனர்.

ஐப்பசி மாதம் அமாவாசைக்கு முதல் நாள் நரக சதுர்த்தி நாளில் நரகாசுரன் என்ற அசுரனை கிருஷ்ணர் வதம் செய்த நாளே தீபாவளியாக கொண்டாடப்படுகிறது என்று ஒரு பக்கம் கூறப்பட்டாலும் 14 ஆண்டுகள் வனவாசம் முடிந்து ராமர் நாடு திரும்பிய நாள் என்றும், லட்சுமி பூஜைக்கு உகந்த நாள் என்றும் கூறப்படுகிறது.

English summary

It is said that Deepavali is celebrated on the first day of the new moon in the month of Ipasi on the day of the slaying of the monster Narakasuran by Krishna on the day of Nara Chaturthi. The festival of Deepavali is associated with the Vamana incarnation, the Rama incarnation and the Krishna incarnation.