நவராத்திரி.. புதன் வக்ர நிவர்த்தி..உங்களுக்கு பத்ர யோகம் இருக்கா? பேசுவதில் நீங்கள் கில்லிதான்!

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கோடி கோடியாக செல்வம் இருந்தாலும் கல்விச்செல்வம் இருந்தால் அதன் மதிப்பே தனிதான். அறிவால் எதையும் சாதிக்கலாம். அரசியல் தலைவர்களில் சிலர் பேசி பேசியே ஆட்சியை பிடித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சரஸ்வதி யோகமும் பத்திர யோகமும் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். நல்ல அறிவாற்றல், சிறப்பான ஞாபக சக்தி, புக்தி கூர்மை அனைத்தும் அமையும். பிறந்த ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் எப்படி இருந்தால் கல்வி செல்வம் அதிகரிக்கும், பத்ர யோகம் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

வித்யாகாரகன்,கல்விகாரகன், அறிவுகாரகன் எனப் போற்றப்படும் புதன் பகவான் ஒருவர் ஜாதகத்தில் ஆட்சியோ, உச்சிமோ பெற்று ஜென்ம லக்னத்திற்கோ சந்திரனுக்கோ கேந்திர ஸ்தானங்களில் அமைந்திருந்தால் பத்திர யோகம் உண்டாகிறது. பத்திர யோகம் அமைந்துள்ள ஜாதகருக்கு நல்ல அறிவாற்றல், சிறப்பான ஞாபக சக்தி, புக்தி கூர்மை கிடைக்கும்.

இதுநாள் வரை வக்ர நிலையில் இருந்த புதன் பகவான் வக்ர நிவர்த்தி அடையப்போகிறார். உச்சம் பெற்று அமர்ந்திருக்கும் புதன் சில ராசிக்காரர்களுக்கு பத்ர யோகத்தை தரப்போகிறார். சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

அதிரடி விலை குறைப்பு.. வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விலை ரூ.36 சரிந்தது.. சென்னையில் எவ்வளவு தெரியுமா?

English summary

Buthan Vakara nivarthi Saraswathi Poojai: Saraswathi yogam and Pathra yogam Here you will find information about the rare Saraswati Yoga and its benefits. Saraswati Puja will celebrate on October 4th 2022worshipers of Mother Saraswati get education, wisdom and prosperity and success.