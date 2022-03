ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022 : மனித தலையும் பாம்பு உடலும்..பாம்பு தலையும் மனித உடலும் - ராகு கேது யார்?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ராகுவும் கேதுவும் நேர் எதிர்திசையில் நட்சத்திர மண்டலத்தில் சஞ்சரிக்கின்றர். மனித தலையும் பாம்பு உடலும் கொண்ட கிரகம் ராகு எனவும், பாம்பு தலையும் மனித உடலும் கொண்ட கிரகம் கேது எனவும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இருவருக்கும் உயிர் ஒன்றுதான். இவர்களுக்கு ஏன் இப்படி ஆயிற்று என்பது பற்றி புராண கதைகள் உள்ளன. ராகு கேது பெயர்ச்சி நிகழ உள்ள இந்த சமயத்தில் இது பற்றிய புராண கதையை அறிந்து கொள்வோம்.

சூரியன், சந்திரனை பழிவாங்க ராகுவும் கேதுவும் பிரம்மனை நினைத்து பல காலம் தவமிருந்து வரம் பெற்றனர். இவ்வரத்தின்படி ஒரு ஆண்டில் நான்கு முறை சூரிய சந்திரர்களின் பார்வை பூமியில் விழாது தடுக்கும் வரத்தை கொடுத்தார் எனவும் இதுவே கிரகணம் எனப்படுவதாகவும் புராண கதைகள் கூறுகின்றன.

தமிழக இளைஞர்கள் 1 லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்! ராமதாஸ் புதிய முழக்கம்!

அமிர்தம் பருகினால் அதிக பலமும் மரணமில்லா பெருவாழ்வும் வாழலாம் என்பதை உணர்ந்த தேவர்கள் பாற்கடலை கடைந்தனர். மலையை மத்தாக்கி வாசுகி பாம்பை கயிறாக்கி தேவர்களும் அசுரர்களும் இணைந்து பாற்கடலைக் கடைந்த போது அமிர்தம் வெளிப்பட்டது அதனை தேவர்களும் அசுரர்களும் சரிபாதியாக பங்கிட்டுக் கொள்வது என்பதே ஒப்பந்தம்.

English summary

Rahu ketu peyarchi 2022: (ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022 )Human head and Snake body called Rahu Sanke head human badu called ketu. Here the background purana story about Rahu and ketu. Rahu and Ketu are actually not any physical bodies but are the imaginary points on the plane of ecliptic.