சனி பெயர்ச்சி 2022: சனிபகவான் தரும் சச யோகம்...எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வெளிநாடு வேலை கிடைக்கும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனி பகவான் கும்ப ராசியில் அமர்ந்துள்ளார். இந்த சனிப்பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கும் சில பாதிப்புகள் ஏற்படும். ஜென்ம சனி, கண்டச்சனி, அர்தாஷ்டம சனி, தொழில் சனி காலங்களில் சச மகா யோகம் கிடைக்கப்போகிறது. கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ள சனிபகவானால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வெளிநாடு செல்லும் யோகம் தேடி வரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சனிபகவான் தனது சொந்த வீடான கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ளார். இது கால சக்கரத்திற்கு 11ஆம் வீடு.

சனி கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமரும் காலம் ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சச மகாயோக காலமாக அமைகிறது.

வெயில் சுட்டெரித்தாலும் 5 நாட்களுக்கு ஜில் மழை இருக்காம் - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

சிம்ம ராசிக்கு சனி ஆறு, ஏழாம் வீட்டு அதிபதி, விருச்சிக ராசிக்கு சனி பகவான் மூன்று மற்றும் நான்காம் வீட்டுக்கு அதிபதி, ஐந்துக்கு அதிபதி. எனவே சிம்மம் கண்டச்சனி, விருச்சிக ராசிக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி காலத்தில் பாதிப்புகளை விட அதிக நன்மையே நடைபெறும். ஒருவருடைய ஜனன கால ஜாதகத்தில் சனி பகவான், துலாம், மகரம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய வீடுகளில் அமர்ந்துள்ள நிலையில், அந்த வீடுகள் லக்னம் அல்லது ராசி ஆகியவற்றுக்கு 1,4,7,10 என்ற கேந்திர ஸ்தானங்களாக அமைந்திருந்தால் இந்த யோகம் ஏற்படுகிறது. கோச்சார ரீதியாக சனிபகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்வதால் இந்த முறை ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சச மகா யோகம் கிடைக்கப்போகிறது.

English summary

Sani Peyarchi 2022: (சனி பெயர்ச்சி 2022 சச யோகம் தரும் சனிபகவான்) Sani Peyarchi from Makaram to Kumbam. This transit effects of Rishabam, Simmam and Viruchigam. Tenth karma Sani , forth Arthastama and seventh Kanda shani Period prediction for Shasha maha yogam. Shasha Yoga is created when Saturn is present in its sign