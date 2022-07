சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் யாருக்கு நிம்மதி?.. ராசி மாறுவதால் யாருடைய தலைவிதி மாறும் தெரியுமா?

News

சென்னை: சனி பகவான் ஆயுள் காரகன். கர்மகாரகன் சனிபகவான் வக்ரபெயர்ச்சியாகி மீண்டும் மகர ராசிக்கு திரும்புகிறார். ஜூலை 12 அன்று, சனி பகவான் தனது சொந்த வீடான மகர ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார். மகர ராசியில் பிரவேசித்த பிறகு 2023 ஜனவரி 17 ஆம் தேதி வரை சனி பகவான் அங்கு தங்கியிருப்பார். மகர ராசிக்கு மாறும் சனியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு 6 மாதங்களுக்கு ஏழரை சனியின் தாக்கம் இருக்கும். யாரெல்லாம் சனியின் பிடியில் சிக்குவார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

சனி இடம் மாறியவுடன், அதன் சுப மற்றும் அசுப பலன்கள் அனைத்து ராசிகளிலும் தெரியும். சனி மகர ராசியில் நுழைந்தவுடன் மிதுனம், கடகம், துலாம் ராசிக்காரர்கள் அஷ்டமத்து சனி, கண்டச்சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியின் பிடியில் சிக்குவார்கள். அதே போல தனுசு, மகரம், கும்பம் ராசிக்காரர்கக்கும் ஏழரை சனியின் தாக்கம் இருக்கும்.

சனிபகவான் நீதிமான் என்பதால் அவர் தவறு செய்பவர்களுக்குத்தான் தண்டனை என்ற பெயரில் படிப்பினைகளைத் தருவார். சனிபகவான் இருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடங்களுக்குத்தான் பாதிப்பு அதிகம். மகர ராசியில் பயணம் செய்யப்போகும் சனியின் பார்வை மீனம், கடகம், துலாம் ராசிகளின் மீது விழுகிறது.

Sani vakra peyarchi palan 2022 tamil: (சனி வக்ர பெயர்ச்சியால் மீண்டும் ஏழரையின் பிடியில் சிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்?) Lord Shani is the ruler of life. Shani retrograde and returns to Makara Rasi. On July 12, Lord Saturn rules his own house, Capricorn. Lord Saturn will stay there till 17th January 2023 after entering Makara Rasi. Let's see who will fall under Saturn's grip.