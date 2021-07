ஆடித்தபசு கோலாகலம்: ஒற்றைக்காலில் தவமிருந்த கோமதி அம்மனுக்கு சங்கர நாராயணராக காட்சி அளித்த இறைவன்

News

oi-Jeyalakshmi C

சங்கரன்கோவில்: முழு நிலவு வானத்தில் ஜொலிக்க ஊசி முனையில் ஒற்றைக்காலில் தவமிருந்த கோமதி அம்மனுக்கு இன்று சங்கரநாராயணராக காட்சி அளித்தார் சிவபெருமான். சங்கரன் கோவிலில் இன்று ஆடித்தபசு காட்சி அற்புதமாக கோவிலுக்குள் நடைபெற்றது. கோமதி அம்மனின் தவக்கோலத்தையும் சங்கர நாராயணராக காட்சி அளித்த இறைவனையும் பக்தர்கள் நேரலையில் கண் குளிர தரிசனம் செய்தனர்.

அரியும் சிவனும் ஒன்னு அறியாதவன் வாயில் மண்ணு என்று ஒரு பழமொழி உள்ளது. சைவமும் வைணவமும் இணைந்து உள்ள தலம் சங்கரன் கோவில். இங்கு சிவனும் விஷ்ணுவும் இணைந்து சங்கரநாராயணராக பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கின்றனர்.

சிவனும் பார்வதியும் இணைந்து அர்த்தநாரீஸ்வரராக காட்சி அளிக்கும் திருக்கோலத்தை பலரும் பார்த்திருப்பார்கள். சங்கரன் கோவிலில் சிவனும் விஷ்ணுவும் இணைந்து சங்கரநாராயணராக காட்சி அளித்த திருக்கோலம் ஆடி பவுர்ணமி தினமாக இன்று நிகழ்ந்தது. அந்த அற்புத திருக்கோலத்தை உலக மக்கள் பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே கோமதி அன்னை இந்த சங்கரன்கோவிலில் ஒற்றைக்காலில் நின்று தவமிருந்து வரம் பெற்றிருக்கிறார்.

English summary

Today, Lord Shiva appeared as Sankaranarayana to Gomati Amman, who repented on one leg at the tip of the needle to shine in the full moon sky. Today at the Sankaran temple, the cow show was wonderfully held inside the temple. Devotees witnessed the Tawakkol of Goddess Gomati and the Lord in the form of Sankara Narayana live