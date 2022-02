சியாமளா நவராத்திரி: கல்வி, செல்வம், குடும்ப ஒற்றுமையை அதிகரிக்கும் வசந்த பஞ்சமி

News

சென்னை: சியாமளா நவராத்திரியில் ஐந்தாவது தினமான வசந்த பஞ்சமியில் ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி திருஅவதாரம் செய்ததாக ஐதீகம். சனிக்கிழமை பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி வசந்த பஞ்சமி கொண்டாடப்படுகிறது. தென்னாட்டில் விஜயதசமி போல், வடநாட்டில் வசந்த பஞ்சமி அன்று வித்யாரம்பம் செய்கிறார்கள். அன்றைய தினம் அம்பிகையை வழிபடுபவருக்கு, கலைகள் அனைத்திலும் நிறைந்த பேராற்றல் கிட்டும்.

சியாமளா நவராத்திரி இன்று முதல் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. அனைத்து சக்தி ஸ்தலங்களிலும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறுகின்றது. முக்கியமாக சியாமளாவின் அம்சமாக திகழும் மதுரை மீனாக்‌ஷிக்கு சியாமளா நவராத்திரி விஷேஷம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தை அமாவாசை கழிந்த மறுநாள் பிரதமையிலிருந்து நவமி வரை அம்பிகையை, பூரண கலசத்தில் ஆவாஹனம் செய்து, பூஜிக்கலாம். வசந்த பஞ்சமி நாளில் சரஸ்வதியை வணங்கினால் கல்வி வளமும், மகாலட்சுமியை வணங்கினால் செல்வ வளமும் ரதி மன்மதனை வணங்கினால் தம்பதியர் இடையே ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும்.

