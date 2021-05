கோடீஸ்வரர் ஆக மாற்றும் 1 ரூபாய் நாணயம்... அலட்சியமாக எங்கேயும் போட்டு விடாதீர்கள்

News

மதுரை: பணம் எல்லாமே மகாலட்சுமியின் அம்சம் அதை நாம் கண்ட இடங்களில் போட்டு வைக்கக் கூடாது. அதிலும் முக்கியமாக ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை அலட்சியமாக நாம் கண்ட இடங்களில் போட்டு வைக்கக் கூடாது. ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை மொய் பணமாக கொடுப்பார்கள். சிலர் ஆண்டு பிறப்பு நாட்களில் பரிசளிப்பார்கள். ஒரு ரூபாய் நாணயம் எத்தனையோ பேரை கோடீஸ்வரர்களாக மாற்றியுள்ளது.

பணம் வைத்திருக்கும் பெட்டியில் எப்போதும் 1 ரூபாய் நாணயம் ஒன்று இருக்க வேண்டும். நீங்கள் உபயோகப்படுத்தும் மணி பர்ஸிலும் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை வைத்திருங்கள். உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான நபரிடமிருந்து அல்லது உங்கள் வளர்ச்சியை பார்த்து பெருமைப்படும் நபரிடமிருந்து இந்த ஒரு ரூபாய் நாணயத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். அந்த பணம் உங்களை பல கோடிக்கு அதிபதியாக்கும் வல்லமை படைத்தது.

இன்றைய கால கட்டத்தில் பணத்தை சம்பாதிப்பது கஷ்டம் என்றால் அதைவிட அதை சேமிப்பது மிகவும் கஷ்டம். பணத்தை எங்கு வேண்டுமானாலும் வைக்க கூடாது. பணத்தை அலட்சியமாக கண்ட இடங்களில் போட்டு வைத்தால் அது நம்முடைய கைகளில் தங்கவே தங்காது.

Everything in life has its own importance or a matter of belief. India is a diverse country so are the people who follow different beliefs that make them stand up high among others. One such tradition that is widely seen in India is Giving One Rupee coin as a gift.