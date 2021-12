ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி : நம்மாழ்வாருக்கு மோட்சம் அளித்த நம்பெருமாள் - பக்தர்கள் தரிசனம்

News

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவின் நிறைவு நிகழ்ச்சியான நம்மாழ்வார் மோட்சம் நடைபெற்றது. நம்பெருமாளின் திருவடியில் நம்மாழ்வார் மோட்சம் பெற்ற நிகழ்வை ஏராளமான பக்தர்கள் கண்டு தரிசனம் செய்தனர்.

மகாவிஷ்ணுவின் 108 திவ்ய தேசங்களில் முதன்மையானது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயம். பூலோக வைகுண்டம் என போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா கடந்த 3ஆம் தேதி திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் தொடங்கியது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சொர்க்கவாசல் திறப்பு ராப்பத்து உற்சவத்தின் முதல் நாளான 14ஆம் தேதி நடைபெற்றது. பரமபத வாசல் வழியாக நம்பெருமாள் எழுந்தருளினார். இராப்பத்து உற்சவத்தின் 7 ஆம் நாளன்று நம்பெருமாள் திருக்கைத்தல சேவை நடைபெற்றது.

Nammazhvar Motsam, the closing ceremony of the Vaikunta Ekadasi festival was held at the Srirangam Ranganathar Temple. A large number of devotees witnessed the event where Nammalwar Motsam was held at Namperumal Thiruvadi.