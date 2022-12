சுக்கிரன் பெயர்ச்சி பலன் 2022: மகர ராசியில் சனியுடன் கூட்டணி சேரும் சுக்கிரன்..கொட்டப்போகும் பணம்

News

சென்னை: நெருப்பு ராசியான தனுசு ராசியில் சூரியனுடன் பயணம் செய்யும் காதல் நாயகன் சுக்கிரன் வரும் வாரத்தில் இந்த ஆண்டின் இறுதியில் மகர ராசியில் சனியுடன் இணைந்து பயணம் செய்யப்போகிறார். இந்த கூட்டணி மற்றும் பயணத்தினால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்களுக்கும் கிடைக்கப்போகும் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

கிரகங்களின் கூட்டணி, சஞ்சாரத்தை வைத்து ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் நடைபெறும். சுக்ரன் களத்திரகாரகன் இல்லற வாழ்வுக்குறியவர். சுக்கிரன் மனைவி யோகம் தருபவர் ஆணுக்கு மனைவியைப்பற்றியும், பெண்ணுக்கு மண வாழ்க்கையைப் பற்றியும் சொல்லுகின்றவர். ஆகையால் சுக்கிரன் நமது ஜாதக கட்டத்தில் நல்ல யோக அம்சத்துடன் இருப்பது அவசியம். இவருடைய தசா காலமான 20 வருடங்களில் மிகப்பெரிய ராஜ யோக பலன்கள் உண்டாகும்.

சுக்கிரன் சிற்றின்பம், திருமணம் முதலான சுகத்தை ஆணுக்கு அளிப்பவர். அதே போல் பெண்களுக்கு நளினத் தன்மையையும் அழகான தோற்றம், கவர்ச்சி, வீரியசக்தி, அறிவாற்றல், மனத்துக்கிசைந்த கணவனை அடையும் தகுதியையும், சுக போகங்களில் திளைத்து மகிழும் ஆற்றலையும் வழங்குவார். சுக்கிரன் என்றால் இன்பம். மனித வாழ்க்கையில் அன்பு, பாசம், காதல் ஆகிய மூன்று இன்பங்களை அளிக்கக் கூடியவர். சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கும் கிடைக்கப்போகும் பலன்களையும் பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் வீட்டில் சூரியனுடன் இணைந்த செவ்வாய்: நன்மை அடையப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

English summary

Sukhran peyarchi palan 2022: Venus transit to on December 29th 2022 Makaram effects on 12 Zodiac Sign Love hero Venus, who is traveling with the Sun in fire sign Sagittarius, will be traveling with Saturn in Capricorn this coming week. From Aries to Pisces, we can see the benefits of this alliance and travel for all 12 zodiac signs.