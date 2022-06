சுக்கிரன் பெயர்ச்சி.. கொட்டித்தரப்போகும் சுக்கிரன்..அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள்

News

சென்னை: நவ கிரகங்களில் சுக்கிரன் சுகத்தை தரக்கூடியவர். இன்று முதல் ரிஷப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ள சுக்கிரனால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும். சுக்கிரன் தரும் யோகத்தால் என்னமாதிரியான அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கப்போகிறது என்றும் பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் ரிஷப ராசியின் அதிபதி. இந்த ராசியில் அமர்ந்துள்ள சுக்கிரன் சந்திரனுடன் இணையும் போது சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவார். புதனோடு சேர்ந்து பயணிக்கும் காலத்தில் சில அதிர்ஷ்டங்களைத் தரப்போகிறார்.

சுகங்களை அள்ளித் தருவதில் சுக்கிரனுக்கு நிகர் சுக்கிரன்தான். சுக்கிரன் மற்ற கிரகங்களுடன் சேர்ந்திருக்கும்போது பலன்கள் மாறுபடும். இன்று முதல் இன்னும் சில வாரங்கள் ரிஷப ராசியில் பயணிக்கும் சுக்கிரன் தரும் பலன்களைப் பார்க்கலாம்.

Sukran peyarchi 2022: Venus transit in taurus( ரிஷப ராசியில் சுக்கிரப்பெயர்ச்சியால் யாருக்கு நன்மை) During Venus transit in Taurus 2022, the native will focus on improving themselves by working on their physical quality, mental capacity.