வைகுண்ட ஏகாதசி சொர்க்கவாசல் திறப்பு: பெருமாளுடன் பரமபத வாசலில் நுழைய பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழா தமிழகம் முழுவதும் வைணவ திருத்தலங்களில் நாளை மறுநாள் கொண்டாப்படுகிறது. சொர்க்கவாசல் திறப்பின் போது பெருமாளுடன் கூடவே சென்று பரமபத வாசலைக் கடக்க பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

108 வைணவ திருத்தலங்களில் முதன்மையான திருத்தலமான ஸ்ரீரங்கத்தில் கார்த்திகை மாதமே சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே ஸ்ரீரங்கம் தவிர அனைத்து பெருமாள் ஆலயங்களிலும் வியாழக்கிழமையன்று அதிகாலையில் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படுகிறது.

கொரோனா: தமிழக அரசின் விதிகளை மீறிய 6 மருத்துவமனைகளுக்கு நோட்டீஸ்.. சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி!

ஏகாதசி அன்று நடைபெறும் சொர்க்க வாசல் திறப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகக் கருதப்படும். பெருமாள் சொர்க்க வாசல் வழியே எழுந்தருளி தரிசனம் கொடுக்க பக்தர்களும் அதே சொர்க்க வாசல் வழியாக வந்து பெருமாளை தரிசனம் செய்வது வழக்கம். அப்படிப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்த வைகுண்ட ஏகாதசி நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Vaikunta ekadasi Sorgavasal Tiruappu: (வைகுண்ட ஏகாதசி சொர்க்கவாசல் திறப்பு) Vaikunta Ekadasi festival is celebrated all over Tamil Nadu in Vaishnava temples the next day. It has been reported that devotees are not allowed to go with Perumal and cross the Paramatma vasal during the opening of the sorgavasal Tirappu.