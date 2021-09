புரட்டாசி மாதத்தில் திருமணம், வீடு கிரகப்பிரவேசம் செய்யலாமா? - குழந்தை பிறந்தால் என்ன பலன்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புண்ணியம் தரும் புரட்டாசி மாதம் தெய்வீக வழிபாட்டிற்கு மட்டுமே உரியது. இந்த மாதத்தில் திருமணம் செய்யலாமா? வளைகாப்பு நடத்தலாமா? வீடு கிரகப்பிரவேசம் உள்ளிட்ட நல்ல காரியங்கள் செய்யலாமா என்று பலரும் கேட்கின்றனர். தமிழ் இந்து குடும்பத்தினர் புரட்டாசியில் திருமணம் உள்ளிட்ட சுபகாரியங்கள் செய்வதில்லை. அதே போல புரட்டாசி மாதத்தில் குழந்தை பிறந்தால் எதுவும் பிரச்சினை வருமா என்றும் கேட்கின்றனர். புரட்டாசி மாதத்தில் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

சுப காரியங்களை சில குறிப்பிட்ட மாதங்களில் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது. சித்திரை, வைகாசி, ஆவணி, தை, பங்குனி ஆகிய மாதங்களில் திருமணம் செய்யலாம். இந்த மாதத்தில் திருமணம் செய்தால் மணமக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வார்கள் குழந்தை பாக்கியம் நன்றாக அமையும். பொதுவாக எந்த சுபகாரியங்களையும் வைகாசி மற்றும் கார்த்திகை மாதத்தில் செய்யலாம். அது தடையின்றி மங்களகரமாக நடைபெறும். ஆடி, புரட்டாசி, மார்கழி ஆகிய மாதங்களில் சுபகாரியங்கள் செய்யக்கூடாது.

தமிழ் மாதத்தில் ஆறாவது மாதம் புரட்டாசி இந்த மாதத்தில் முக்கியமான விரதங்கள் உள்ளன. முன்னோர்களை வழிபடும் மகாளயபட்சம், மகாளய அமாவாசை விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. புரட்டாசி மாதம் பெருமாள் மாதம். கன்னி ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும் மாதம். நவராத்திரி பண்டிகைகளை கொண்டாடப்படும் மாதம் என்பதால் இந்த மாதத்தில் திருமணம் உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை கொண்டாடுவதை தவிர்த்து விட்டனர்.

புரட்டாசி மாத ராசிபலன்கள் 2021: மேஷ ராசிக்காரர்களே வேலையில் கவனம் தேவை

English summary

Tamil Month of Purattasi, pitru paksham Mahalayam is covered for a fortnight. we don't do Grahapravesam house warming ceremony and go to new house in the above months.at the same time, if other functions at home like, Birthdays Seemandham, can be celebrated as these cannot be postponed .