நவம்பர் மாத ராசி பலன் 2021: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மைகள் நிறைந்த மாதம்

சென்னை: நவம்பர் மாதத்தில் சூரியன் துலாம், விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். துலாம் ராசியில் நீச்ச பங்க நிலையில் உள்ள சூரியன் மாதத்தின் நடுவில் விருச்சிக ராசிக்கு இடம் பெயர்கிறார். செவ்வாய் வீட்டில் சூரியன் கேது உடன் கால புருஷனுக்கு எட்டாம் வீட்டில் அமர்வது அரசியல் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். குரு இந்த மாதம் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். நவகிரகங்களின் சஞ்சாரம் பார்வையால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நவம்பர் மாதத்தில் நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும்.

நவம்பர் மாதத்தில் கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை பார்த்தால் ரிஷப ராசியில் ராகு, விருச்சிக ராசியில் கேது, மகர ராசியில் சனி, தனுசு ராசியில் சுக்கிரன், துலாம் ராசியில் மாத முற்பகுதியில் பயணிக்கும் சூரியனுடன் புதன், செவ்வாய் இணைந்து பயணம் செய்கின்றனர்.

மாத பிற்பகுதியில் சூரியன், புதன் விருச்சிக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகி கேது உடன் இணைகிறார். குரு பகவான் மகரத்தில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். இந்த கிரகங்களின் இடமாற்றத்தால் மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு என்னென்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

November month rasi palan 2021 Tamil: Prediction from Novomeber 1, 2021 to November 31, 2021. The Sun travel Thulam and Viruchigam in the month November. The Sun in Libra moves to Scorpio in the middle of the month. Sitting in the eighth house for the term man with the sun Ketu in the house of Mars will cause political changes. Guru is shifting from Capricorn to Aquarius this month. Aries zodiac signs will have more benefits in November due to the view of the new planets.