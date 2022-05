சனி பெயர்ச்சி 2022: துன்பம் தொலைந்தது இப்போ... நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் ராசிக்காரர்கள் யார்?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவானால் சங்கடங்களை சந்தித்து வந்த சில ராசிக்காரர்கள் இனி துன்பம் தொலைந்தது என்று சந்தோஷப்படப்போகிறார்கள். கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்துள்ள சனிபகவானின் பிடியில் இருந்து தப்பிய ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்று பார்க்கலாம்.

ஏழரை சனி காலத்தில் மட்டும் சிலருக்கு சங்கடங்கள் ஏற்படாது அர்த்தாஷ்டம சனி, அஷ்டம சனி, கண்டச்சனி காலத்திலும் சிலருக்கு கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் வந்து போகும். வாழ்க்கையில் சோதனைகளைக் கொடுத்து அனுபவிக்க வைத்து படிப்பினைகளைத் தருவார் சனிபகவான்.

ஆணவக்காரர்களின் தலையில் தட்டி வைத்து சரியான தண்டனைகளைத் தருவார் சனிபகவான். நீதிமானாக திகழும் சனிபகவான் தனது தசாபுத்தி காலத்தில் பாடங்களைக் கற்றுத்தருவார். இப்போது நிகழ்ந்துள்ள அதிசார சனி பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களின் துன்பங்கள் முடிவுக்கு வரும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Sani Peyarchi 2022: Sani help these zodiac signs relief from Elarai Sani Sani Payarchi palan 2022: (சனி பெயர்ச்சி பலன் 2022 சங்கடம் தீரும் ராசிக்காரர்கள்) Sani peyarchi 2022 Saturn transit from Makaram to Kumbam. This transit Elarai Sani relief on Dhanusu. Thulam Rasi relief from Arthastama shani and Mithunam relief from Astama sani.