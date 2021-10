சரஸ்வதி பூஜை செய்ய நல்ல நேரம் : கல்வி, கலைகளில் சிறக்க இந்த மந்திரங்களை தவறாமல் சொல்லுங்கள்

Astrology

சென்னை: கல்வி, கலைகளில் தேர்ச்சி, ஞானம், நினைவாற்றல் போன்றவை வேண்டி கலைமகளை பிரார்த்திக்கும் திருநாள் சரஸ்வதி பூஜை. கல்வியும் நாம் செய்யும் தொழிலுமே நம்மை வாழ வைக்கும் தெய்வங்கள் என்பதை உணர்ந்து அவற்றையும் கடவுளாக கருதி வழிபடுவதே ஆயுதபூஜையின் ஐதீகம். சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுதபூஜை செய்யும் முறைகளையும் சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்களையும் பார்க்கலாம்.

ஒன்பது நாட்கள் கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி பண்டிகையின் கடைசி மூன்று நாட்கள் முக்கியமானது. துர்காஷ்டமி, சரஸ்வதிபூஜை, ஆயுதபூஜை, விஜயதசமி பண்டிகை நாட்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும். கல்வி, தொழில் சிறக்கவும், தொழில் வெற்றிக்காகவும் அன்னையை வழிபடுகிறோம்.

இந்த ஆண்டு சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை புரட்டாசி 28ஆம் தேதி அக்டோபர் 14ஆம் தேதி நாளைய தினம் புதன்கிழமை கொண்டாடப்படுகிறது. சரஸ்வதி பூஜை ஆயுதபூஜை செய்ய நல்ல நேரம்: காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணிவரை பிற்பகல் 1 மணி முதல் 1.30 வரை மாலை 04.30 மணிவரை 6.50 மணிவரை பூஜை செய்யலாம்.வீடு வாசல்நிலை, கதவுகள், ஜன்னல்கள் எல்லாவற்றையும் துடைத்துத்தூய்மை செய்து கொள்ளவும். மறுநாள் காலை எல்லாவற்றிற்கும் திருநீறு சந்தனம் குங்குமம் இவைகளினால் பொட்டுவைத்து அலங்கரிக்கவும்.

English summary

Saraswati Pooja Nalla neram : Auspicious time for ayudha pooja chant these slokas and mantra Goddess Saraswati is the Goddess of knowledge and learning. Saraswati Puja Mantras are uttered while performing the puja. Following are the Saraswati Puja Mantras for performing puja and 'pushpanjali'. Saraswati Puja in which the Goddess prays for education, mastery in the arts, enlightenment, memory etc. The symbol of Ayudha Puja is to realize that education and the profession we do are the deities who make us live and worship them as gods. You can see the methods of performing Saraswati Puja, Ayutha Puja and the mantras to be recited.