சோமவார பிரதோஷம் : சிவனையும் நந்தியையும் வணங்கினால் சோதனைகள் தீரும்

மதுரை: சிவபெருமானை நாம் நாள்தோறும் வணங்குகிறோம். ஆனால் பிரதோஷ நாளில் ஆலயம் சென்று வணங்குவது சிறந்த பயணை அளிக்கும். சோம வார பிரதோஷ தினமான இன்று சிவபெருமானை வழிபட்டால் சகல தோஷங்களும் விலகி வாழ்வில் இன்பம் பெறலாம். பிரதோஷ காலத்தில் சிவபெருமானை வழிபட்டால் அத்தனை தோஷங்களும் நீங்கும் என்கின்றன ஞானநூல்கள்.

சிவஆலயங்களில் இன்று மாலையில் சோமவாரப்பிரதோஷம் நடைபெறுகிறது. மற்ற பிரதோஷ நாட்களைவிட சனிப்பிரதோஷம் மற்றும் சோமவார பிரதோஷத்திற்கு தனிச்சிறப்பு உண்டு. நம்பிக்கையோடு நமசிவாய எனும் ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தை கூறி பிரதோஷ காலத்தில் நந்தியம்பெருமானுக்கு நடக்கும் அபிஷேக ஆராதனையிலும், ஈஸ்வர பூஜையிலும் கலந்துகொண்டு இறைவனை வழிபட்டால் நினைத்தது நடக்கும் தீவினை விலகும்;

சோமன் என்றால் சிவன், சோமவாரம் திங்கட்கிழமை, சிவனுக்கு உகந்த திங்கட்கிழமை பிரதோஷம் தீராத வினையெல்லாம் தீர்த்துவைப்பவன் வேதநாயகன், பரமேஸ்வரன். சோமவார பிரதோஷம் சிறப்பு வாய்ந்தது. சிவனை வணங்கினால் சோதனைகள் நீங்கும்.

We worship Lord Shiva daily. But going to the temple and worshiping on the day of Pradosa is the best way to travel. If we worship Lord Shiva today, the day of Pradosa on Monday, we can get rid of all the doshas and enjoy life. The scriptures say that if one worships Lord Shiva during the Pradosa period, all the doshas will be removed.