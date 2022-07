பித்ரு தோஷம் நீக்கும் தர்ப்பணம்.. ஆடி அமாவாசை நாளில் முன்னோர்களை வணங்குங்கள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அமாவாசை அன்று காலை ஆறு, கடல் போன்ற நீர் நிலைகளுக்குச் சென்று நீராடி தர்ப்பணம் கொடுக்க வேண்டும். ராகுகாலம், யமகண்டம் ஆகியவற்றை தர்ப்பணத்துக்கு பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தர்ப்பணம் கொடுக்க மதிய வேளை மிகவும் சிறந்ததாகும். தர்ப்பணம் கொடுக்கும்போது தங்களின் கோத்திரம், குலதெய்வம், தந்தை வழி மற்றும் தாய் வழியில் மூன்று தலைமுறையினரின் பெயர்களைச் சொல்லி, தர்ப்பணம் கொடுப்பது அவசியம். நாளைய தினம் ஆடி அமாவாசை நாளில் நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு எப்படி தர்ப்பணம் கொடுக்கலாம் என்று பார்க்கலாம்.

ஒருவரின் ஜாதகத்தில் பித்ரு தோஷம் இருந்தால், அவருடைய குடும்பத்தில் அடுக்கடுக்கான சோதனைகள் ஏற்பட்டு துன்பம் விளைவிக்கும். இதற்கு உரிய பரிகாரம் செய்வது மிக அவசியம். பித்ரு தர்ப்பணம் செய்வதன் மூலம் நமக்கு ஏற்படும் துன்பங்கள் நீங்கும்.

தர்ப்பணம் செய்வது பற்றி மகாபாரதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. பித்ரு தர்ப்பணம் என்பதற்கு பித்ருக்களை திருப்தி செய்வித்தல் என்று பொருள். அமாவாசை நாளில் எள்ளும் தண்ணீரும் கொடுப்பதன் மூலம் மறைந்த நம் முன்னோர்களை திருப்திபடுத்தலாம். பித்ருதர்ப்பணம் மூன்று தலைமுறையினருக்காக செய்யப்படுகிறது.

ஆடி அமாவாசை நாளில் நீங்கள் செய்யும் இந்த ஒரு காரியம்..முன்னோர்களை மகிழ்ச்சியடைய வைக்கும்!!

English summary

On the morning of Amavasi, one should go to water bodies like river and sea and bathe in water. There is no need to see Raghukalam and Yamakandam for Tharpanam. Noon is the best time to offer tharpanam. Let's see how we can offer tharpanam to our ancestors on Aadi Amavasi day.