திருச்செந்தூர் கந்த சஷ்டி விழா நவ.4ல் தொடக்கம் - நவ.9ல் சூரசம்ஹாரம் காண பக்தர்களுக்கு அனுமதியில்லை

தூத்துக்குடி : முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக போற்றப்படும் திருச்செந்தூரில் புகழ்பெற்ற கந்த சஷ்டி விழா நவம்பர் 4ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜையுடன் தொடங்க உள்ளது. நவம்பர் 9ஆம் தேதி சூரசம்ஹார விழா நடைபெற உள்ளது. கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் பக்தர்கள் பங்கேற்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம் என்பார்கள். முருகப்பெருமான் அறுபடை வீடுகளில் கடற்கரையில் அமைந்துள்ள அற்புத தலம் திருச்செந்தூர். இங்கு மாதந்தோறும் பல்வேறு விழாக்கள் நடைபெற்றாலும் ஆவணி திருவிழா, ஐப்பசி மாதம் கந்த சஷ்டி விழா, மாசி திருவிழா சிறப்பானது.

தேவர்களை வதைத்த அசுரர்களை வெற்றி வேல் வீரவேல் என முழக்கமிட்டு வந்து முருகப்பெருமான் சம்ஹாரம் செய்து ஆட்கொண்ட தலம் திருச்செந்தூர். இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. ஆறுநாட்கள் பக்தர்கள் விரதம் இருந்து ஆறுமுகனை தரிசனம் செய்வார்கள். கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டைப் போல இந்த ஆண்டும் சூர சம்ஹாரம் காண பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

The famous Kanda Sashti festival in Thiruchendur, which is revered as the second house of Lord Murugan's sacrificial houses, is scheduled to begin on November 4 with the Yakshala Puja. The Surasamahara festival is scheduled to take place on November 9. Devotees have been denied permission to participate in order to prevent the spread of the corona.