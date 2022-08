ஏழரை சனி..அஷ்டம சனி பாதிப்பு குறையணுமா? விநாயகரை இப்படி வணங்குங்கள்.. தீராத கடனும் தீரும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விநாயகரை வழிபட வந்த வினையும் வரப்போகும் வினையும் விலகி ஓடும். கடன் பிரச்சினை தீரவும், ஏழரை சனி, அஷ்டம சனியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கணபதியை எந்த நாளில் எப்படி வணங்கலாம் என்றும் பார்க்கலாம்.

முழு முதற்கடவுள் விநாயகரை வணங்க நாள் கிழமை தேவையில்லை என்றாலும் சில பரிகாரங்களுக்காக விநாயகரை வழிபட குறிப்பிட்ட நாட்கள் உள்ளன. கடன் பிரச்சினையை தீர்ப்பதில் கணபதிக்கு நிகர் வேறு யாருமில்லை. இன்று போய் நாளை வா என்று அந்த சனிபகவானுக்கே பாடம் எடுத்தவர் கணபதி. மனிதர்களுக்கு ஏழரை ஆண்டு என்பது போல் சனி தசை தேவர்களுக்கு ஏழரை மாதம், கடவுள்களுக்கு ஏழரை நாள். கடவுள்களையும் விட்டு வைப்பதில்லை சனீஸ்வர பகவான். அவர் விநாயகரை பிடிக்க வேண்டிய காலம் வந்தது. விநாயகரை பிடிக்க வந்தார் சனீஸ்வரன். விநாயகரை வந்து வேண்டினார் சனீஸ்வரன். விநாயகப் பெருமானே என் கடமைப்படி நான் உங்களைஏழரை நாட்கள் பிடித்திருக்க வேண்டிய காலம் இது. அதற்கான பலன்களையும் நீங்கள்அனுபவிக்க வேண்டும். என் கடமையைச் செய்ய நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றார்.

விநாயகர் மறுக்கவில்லை. நீங்கள் உங்கள் கடமையைச் செய்யுங்கள். நான் என்தாயிடம் சென்று நீங்கள் என்னை பிடிக்கவிருப்பதை சொல்லி விட்டு வருகிறேன்.நீங்கள் நாளை என்னை வந்து பிடித்துக் கொள்ளலாம். என் முதுகில் இன்று போய்நாளை வருகிறேன் என்று எழுதிவிட்டுச் செல்லுங்கள் என்று கூறினார். சனீஸ்வரனும் விநாயகர் முதுகில் இன்று போய் நாளை வருகிறேன் என்று எழுதிவிட்டுச் சென்று விட்டார். மறுநாள் தான் கூறியபடியே சனீஸ்வரன் வந்தார். என் முதுகில் என்னஎழுதியிருக்கிறீர்கள் படியுங்கள் என்றார் விநாயகர். இன்று போய் நாளைவருகிறேன் என்று முதல் நாள் தான் எழுதியதையே படித்தார். சனீஸ்வரனையே ஏமாற்றியவர் விநாயகர்.விநாயகரை பிரார்த்திப்போரை சனி தசையும் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.

ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் இணைந்த பிள்ளையார்...விநாயகரை வணங்கினால் தோஷங்கள் நீங்கும்

English summary

Worship Lord Ganesha remove life problem: (விநாயகரை வழிபட வினைகள் நீங்கும். கடன்பிரச்சினை, ஏழரை சனி பாதிப்பு நீங்க விநாயகரை எப்படி வழிபடலாம்)The problem of debt will be solved and people affected by Elarai Shani and Ashtama Shani can see how on which day they can worship Lord Ganesha.