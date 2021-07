கல்யாண வாழ்க்கை கலகலப்பாக இருக்கணுமா... வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு துணை நிற்கும் வீடுகள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன என்று முன்னோர்கள் சொல்வார்கள். ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழையடி வாழையாக தழைத்து வளரும் மண வாழ்க்கை ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே மகிழ்ச்சிகரமானதாகவும் வெற்றிகரமானதாகவும் அமைகிறது. ஒருவரின் சுய ஜாதகத்தில் லக்னம் தொடங்கி 12 ஆம் வீடான அயன ஸ்தயன ஸ்தானம் வரை உள்ள முக்கிய வீடுகளில் கிரகங்கள் அமைவதைப் பொருத்தும் கிரகங்களின் பார்வை படுவதைப் பொருத்தும் திருமண வாழ்க்கையின் வெற்றிகரமானதாக அமைகிறது. மகிழ்ச்சியான மண வாழ்க்கை அமைய எந்தெந்த வீடுகள் பலம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

திருமணம் நடைபெறுவது இன்றைக்கு பெரிய விசயமாக உள்ளது. பெண் கிடைத்தாலும் பலவித கண்டிசன்களுடன்தான் திருமணமே நடைபெறுகிறது. திருமணத்திற்குப் பொருத்தம் பார்க்கும் போது நட்சத்திர பொருத்தம் பார்ப்பார்கள், ஆண் பெண்ணின் தசாபுத்தி, சர்ப்பக் களத்திரதோஷம், செவ்வாய் தோஷம், இருவரின் ஜாதகத்தில் உள்ள தோஷ நிலைகள் என பார்த்து முடிவு செய்வார்கள். பத்து பொருத்தம் பார்த்தும் பலரது மண வாழ்க்கை பாதியிலேயே முடிந்து போகும். தினசரியும் சண்டை சச்சரவாக சிலரது வீடுகளில் கலாட்டாக்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும்.

திருமணம் நடைபெறப்போகும் ஆண் பெண் ஜாதகத்தில் சுய ஜாதகத்தில் பாவக வலிமையை கருத்தில் கொண்டு திருமண பொருத்தம் காணும் பொழுது தம்பதியரின் திருமண வாழ்க்கை மிகவும் வெற்றிகரமாக அமையும். தம்பதியரின் சுய ஜாதகத்தில் உள்ள பாவங்களின் வலிமையையும், நடப்பு தசா புத்தி எதிர்வரும் தசாபுத்தியின் வலிமையையும் சரியாக அமைந்தால் திருமண வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் அமையும் என்பது நிச்சயம்.

English summary

The success of marital life depends on the position of the planets in the main house from Laknam to the 12th house ion position in one's self horoscope. Let's see which houses should be strong for a happy marriage. The 2nd family life, the 2nd House and 7th House 2nd House is also the 8th house from the 7th House so the longevity of marriage. 7th House is 6th House from the 2nd House hence the struggles in marriage.