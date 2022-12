Fact check: கொரோனா XBB வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானதா? அறிகுறியே இல்லாமல் ஆளைக் கொல்லுமா? உண்மை என்ன?

Fact Check

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கொரோனா XBB வேரியண்ட், மற்ற எல்லா கொரோனா வைரஸையும் விட மிகவும் ஆபத்தானது, அறிகுறிகளே இல்லாமல் உயிரைக் கொல்லும் அபாயம் கொண்டது என்ற எச்சரிக்கை வாசகங்களுடன் சமூக வலைதளங்களில் பரவும் செய்தி போலியானது என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலகையே ஸ்தம்பிக்க வைத்தது. இந்நிலையில், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலக நாடுகள் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வந்த நிலையில், சீனாவில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீண்டும் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், கொரோனாவின் மாறுபாடான XBB வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்றும், அதை ஆர்.டி-பி.சி.ஆர் சோதனை மூலம் கூட கண்டறிவது கடினம் என்றும் எச்சரித்து அனைவரும் முகக்கவசம் அணியுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டு ஒரு செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

English summary

A widely circulated post claims that Omicron XBB Variant is deadlier than all other variants and it cannot be detected through RT-PCR tests. But the truth is, XBB is less lethal than Delta. It is just as easily detected by the same PCR or RTK tests, as the original Omicron variant.