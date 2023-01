Fact Check - குடியரசு தினத்தில் பாகிஸ்தான் கொடி ஏற்றப்பட்டதா? பீகார் வீட்டு மாடியில் பறந்தது என்ன?

பீகாரில் பாகிஸ்தான் கொடி ஏற்றப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் அது பாகிஸ்தான் கொடிதானா? என்பது பற்றிய உண்மை தகவலை அலசுவோம்

Fact Check

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: பீகார் மாநிலம் புர்னியாவில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மாடியில் குடியரசு தினத்தன்று பாகிஸ்தான் நாட்டின் கொடி ஏற்றப்பட்டதாகவும், போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று வீட்டின் உரிமையாளரை கைது செய்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது. இந்த நிலையில் வீட்டின் மாடியில் ஏற்றப்பட்டது பாகிஸ்தான் கொடிதானா? என்பது பற்றிய உண்மை தகவலை அலசுவோம்.

இந்தியாவின் 74 வது குடியரசு தினம் கடந்த ஜனவரி 26 ஆம் தேதி வியாழன் அன்று நாடு முழுவதும் கோலாகளமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த நிலையில் பீகாரில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மாடியில் பாகிஸ்தான் கொடி ஏற்றப்பட்டதாக ஒரு வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பீகார் மாநிலம் புர்னியா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மாடியில் பாகிஸ்தான் கொடி பறப்பதை போன்ற அந்த வீடியோ முதலில் வாட்ஸ் அப், பேஸ்புக், ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகின.

Fact Check என்னாது! ஊழியர்களுக்கு இங்கிலாந்து பிரதமர் ரிஷி சுனக் பொங்கல் விருந்து வைத்தாரா?

English summary

A Pakistani flag was hoisted on the floor of a house in Purnia, Bihar on Republic Day and the police went to the spot and arrested the owner of the house, reports said. In this situation, is the Pakistani flag hoisted on the floor of the house? Let's analyze the facts about it