Fact Check: உபி.-யில் 5 ஆண்டுகளாக கலவரங்கள் இல்லையா? குற்றப்பதிவு அறிக்கை சொல்வது என்ன? உண்மை என்ன?

சென்னை: கடந்த 5 ஆண்டுகளாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் எந்த கலவரமும் நடைபெறவில்லை என்று அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார். உண்மையில் உ.பி.யில் கலவரங்கள் குறித்து தேசிய குற்றப்பதிவு ஆவண காப்பக அறிக்கை சொல்வது என்ன என்பதை பார்க்கலாம்.

அண்மையில் உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், மாநிலத்தில் கடந்த ஐந்தரை ஆண்டுகளாக எந்த கலவரமும் நடைபெறவில்லை. நமது மாநிலம் அதிகப்படியான முதலீடுகளை பெறத் தொடங்கியுள்ளது. வேலைவாய்ப்புகள் பெருகி வருகின்றன. வர்த்தகர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோரின் பாதுகாப்பில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ள மாட்டோம்.

அவர்களின் பாதுகாப்பு மீறப்படுவதை அரசு ஒருபோதும் அனுமதிக்காது. உத்தரபிரதேசம் முற்றிலும் கலவரம் இல்லாத மாநிலமாகவும், குற்றம் இல்லாத மாநிலமாகவும் மாறிவிட்டதாக பேசி இருந்தார். இது மக்களிடையே பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியது. இதனைத்தொடர்ந்து உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பதிவான குற்ற வழக்குகள் குறித்து தேசிய குற்றப்பதிவு ஆவண காப்பக அறிக்கைகளில் தகவல் சரிபார்க்கப்பட்டன.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Adityanath, while addressing a gathering in Bijnor last week, claimed that no riots had occurred in the state in the past five years. But, that’s not true.