Fact check: ஆன்லைன் ரம்மிக்கு ஆளுநர் ஆதரவு? விளம்பரத்தில் நடித்தாரா? தீயாக பரவும் தகவல்- உண்மை என்ன?

Fact Check

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ஆன்லைன் ரம்மிக்கு விளம்பரம் செய்வது போன்று விளம்பர புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவி வருகின்றன.

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் பணத்தை இழப்பதால், பலர் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இளைஞர்களின் பணத்தையும் உயிரையும் குடிக்கும் ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை தடை செய்ய அவசர சட்டம் இயற்றியது தமிழக அரசு.

இதற்கிடையே, நிரந்தர சட்டம் இயற்ற மசோதா நிறைவேற்றி ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், ஆளுநர் அந்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் தரவில்லை.

இந்நிலையில், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாகச் செயல்படுவதாக கடுமையான விமர்சனங்கள் கிளம்பியுள்ளன.

Advertisement cards shared that TN Governor RN Ravi featured in Online rummy ads. It is clear that the information is completely false. The images are photoshopped misappropriately.