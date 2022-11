FACT CHECK: பிராமணர்களுக்கு எதிரானவர் அண்ணாமலை என காயத்ரி ரகுராம் கூறியதாக பரவிய நியூஸ் கார்ட் போலி!

Fact Check

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பிராமணர்களுக்கு எதிரானவர் என்றும் கேடி ராகவனை போன்றே தன்னையும் சதி செய்து வெளியேற்றி உள்ளனர் எனவும் நடிகை காயத்ரி ரகுராம் தெரிவித்தார் என ஒரு முன்னணி தொலைக்காட்சி செய்தி வெளியிட்டதாக ஒரு படம் பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதன் உண்மை தன்மை பற்றி அலசுவோம்.

தமிழ்நாடு பாஜகவை சேர்ந்த நடிகை காயத்ரி ரகுராம், திருச்சி சூர்யா சிவா ஆகியோரது நடவடிக்கையால் நேற்று மாநில நிர்வாகத்திற்குள் இருந்து வந்த பூஷல் அம்பலமாகி உள்ளது.

பாஜகவின் ஓபிசி பிரிவு மாநில தலைவரான சூர்யா சிவா மற்றும் பாஜகவின் சிறுபான்மை அணி மாநில தலைவர் டெய்சிக்கும் இடையிலான செல்போன் உரையாடலே தற்போது மொத்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக அமைந்து இருக்கிறது.

அப்படியா..தெரியாதே..நன்றி..இளைஞரணி செயலாளர் பதவி பெரிய பொறுப்பு..உதயநிதி ஸ்டாலின் ரியாக்சன்

English summary

A picture is being shared that actress Gayathri Raghuram has said that Tamil Nadu BJP president Annamalai is anti-Brahmin and they have conspired to expel her like KT Raghavan. Let us analyze the truth of this