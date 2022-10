ரிஷி சுனக் விஸ்வகர்மாவா? போஸ்டரில் வாழ்த்து! பிரிட்டன் பிரதமருக்கு உரிமைகோரும் சாதிகள் - Fact Check

Fact Check

சென்னை: பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்ற ரிஷி சுனக் விஸ்வகர்மா சாதியை சேர்ந்தவர் என்று கூறி அவருக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரையில் MKT பேரவை சார்பில் போஸ்டர் தயாரிக்கப்பட்டு உள்ள நிலையில் இதன் உண்மை தன்மை பற்றி அலசுவோம்.

போரிஸ் ஜான்சன் ராஜினாமாவை தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்ற லிஸ் டிரஸ் பொருளாதார சிக்கலை சமாளிக்க முடியவில்லை என்று கூறி பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகினார்.

இதனை அடுத்து பிரிட்டன் பிரதமருக்கான போட்டியில் இருந்த முன்னாள் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன், நாடாளுமன்ற முன்னவர் பென்னி மார்டாண்ட் ஆகியோர் எம்.பிக்கள் ஆதரவு குறைவாக இருந்ததால் அடுத்தடுத்து அதிலிருந்து விலகினர்.

Rishi Sunak who was sworn as the Prime Minister of Britain was portraited as Vishwakarma caste, and a poster has been shared by the MKT Peravai in Ramanathapuram district