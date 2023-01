வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பிடிக்குமா? அசாம் ரைபிள்ஸ் படைப்பிரிவில் காலிப்பணியிடங்கள்! உடனே விண்ணப்பிங்க!

Jobs

டெல்லி: துணை ராணுவப்படையின் ஒரு பிரிவான 'அசாம் ரைபிள்ஸ்' படைப்பிரிவில் 95 இடங்கள் காலியாக இருக்கும் நிலையில், இதில் பணியாற்ற இளைஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு வரும் 22ம் தேதிக்கு முன்னதாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தியா மொத்தம் 7 துணை ராணுவ படைகளை கொண்டிருக்கிறது. இதில் 'அசாம் ரைபிள்ஸ்' படைப்பிரிவுதான் இருப்பதிலேயே மிகவும் பழமையான படைப்பிரிவாகும். இந்தியாவை ஆட்சி செய்த ஆங்கிலேயர்கள் 1835ம் ஆண்டு இந்த படைப்பிரிவை உருவாக்கியுள்ளார். இப்படைப்பிரிவுக்கு 'அசாம் ரைபிள்ஸ்' எனும் பெயர் 1917ம் ஆண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படைப்பிரிவின் பிரதான நோக்கம் நாட்டின் வடகிழக்கு பகுதிகளை பாதுகாப்பதாகும்.

1951ம் ஆண்டு சீனா திபெத்தை வலுக்கட்டாயமாக தனதாக்கிக்கொண்டபோது அந்நாட்டின் படைகள் இந்தியாவை நோக்கி மேலும் முன்னேறி வராமல் தடுக்க அருணாச்சலத்தில் அசாம் ரைபிள்ஸ்' பாதுகாப்புப் பணியை மேற்கொண்டன. இந்த படையில் தற்போது மொத்தம் 65 ஆயிரம் வீரர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள். இவர்கள் அனைவருக்கும் இந்திய ராணுவத்தின் தரைப்படையின் லெப்டினண்ட் ஜெனரல்தான் தலைமை இயக்குநராக செயல்படுகிறார்.

