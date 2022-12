மாதம் ரூ.55,000 ஊதியம்.. பெல் நிறுவனத்தில் குவிந்திருக்கும் வேலைவாய்ப்பு.. சூப்பர் வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் பெல் (BEL or Bharat Electronics Limited) நிறுவனத்தில் மாத சம்பளம் ரூ.40 ஆயிரம் முதல் ரூ.55 ஆயிரத்தில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பபபட உள்ளது. 32 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்ய முடியும்.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (பெல்/ BEL) நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்டு நாட்டின் பல இடங்களில் இயங்கி வருகிறது.

இந்தியாவின் பல்வேறு துறைகளுக்கு தேவையான எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களை இந்த நிறுவனம் தயாரித்து வழங்குகிறது. குறிப்பாக மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உள்பட மொத்தம் 250க்கும் அதிகமான பொருட்களை இந்த பெல் நிறுவனம் தயாரித்து கொடுக்கிறது.

English summary

Bharat Electronics Limited (BEL), which is operating with its headquarters in Bangalore, has many vacancies to be filled in the monthly salary of Rs.40 thousand to Rs.55 thousand. Candidates within 32 years can apply for this job.