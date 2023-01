ரூ.62,000 சம்பளம்.. 8 முதல் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு.. சென்னை கண்டோன்மென்ட் போர்டில் வேலை!

Jobs

சென்னை: சென்னையில் உள்ள கண்டோன்மென்ட் போர்ட்டில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 8, 10, 12, ஐடிஐ, டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ.62 ஆயிரம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கண்டோன்மென்ட் போர்ட் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் கண்டோன்மென்ட் போர்ட்டில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தான் சென்னை கண்டோன்மென்ட் போர்டில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A notification has been issued to fill up the vacancies in Cantonment Port, Chennai. Accordingly those who have completed 8th, 10th, 12th, ITI, Degree can apply. The candidates will be paid a maximum salary of Rs.62 thousand per month.