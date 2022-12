அட சூப்பர்.. மாதம் ரூ.56,000 முதல் ரூ.78,00 வரை சம்பளம்.. சென்னையில் வேலை வேண்டுமா? இத படிங்க முதல்ல

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் உள்ள மத்திய அரசின் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பபப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.56,100 முதல் ரூ.78,800 வரை கிடைக்கும். விண்ணப்பம் செய்வதற்கான தேதி முடிவடைய உள்ளதால் தகுதியானவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும்.

மத்திய இரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ஏராளமான நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிறுவனங்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு இயங்கி வருகின்றனர்.

அதன்படி சென்னை கிண்டியில் மத்திய பெட்ரோ கெமிக்கல் என்ஜினீயரிங் மற்றும் தொழில் நுட்பத்துறை நிறுவனம் (Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology or CIPET) செயல்பட்டு வருகிறது.

Cipet Recruitment 2021 : சென்னையில் மத்தியஅரசு நிறுவனத்தில் சூப்பர் வேலைவாய்ப்பு

English summary

Vacancies are to be filled in Central Government Institute in Chennai. Candidates for this job will get a monthly salary of Rs.56,100 to Rs.78,800. Eligible candidates should apply immediately as the date of application is about to end.