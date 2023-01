தயாரா? 10 முடித்தவர்களா நீங்கள்! மாதஊதியம் ரூ.69,000.. உளவுத்துறையில் 1671 பணியிடம்..தேதி நீட்டிப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள உளவுத்துறையில் 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு மாதம் சம்பளம் ரூ.69 ஆயிரத்துடன் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்வது எப்படி? உள்பட பல்வேறு முக்கிய தகவல்கள் வெளியான நிலையில் தற்போது தேதி நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ஐபி (Inteligence Bureau)எனும் உளவுப்பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த உளவுப்பிரிவில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் அவ்வப்போது நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி தற்போது ஏராளமான காலியிடங்கள் உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு:

A large number of posts are going to be filled for the 10th class graduates with a monthly salary of Rs. How to apply for this job? The date has now been extended as various important information has been released.